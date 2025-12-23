Una exposición de juguetes de mediados del siglo XX recuerda en Albacete los Reyes Magos de generaciones anteriores

Inauguración de la exposición 'Clásicos para soñar'. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha inaugurado este martes la exposición 'Clásicos para Soñar' en su palacio provincial de la capital que muestra juguetes datados desde los años cuarenta para evocar las peticiones de los Reyes Magos y las maneras de divertirse de generaciones previas.

La exposición, que se puede disfrutar del 23 al 9 de diciembre, contiene 30 piezas que han sido donadas por coleccionistas particulares y juguetes adquiridos por la Diputación para el Internado Provincial Virgen de la Milagrosa, según recoge un expediente de 1979 destinado para la adquisición de regalos de Navidad para los menores internados en aquella época.

El diputado provincial, Francisco García, ha explicado que el proyecto muestra "cómo era la forma de jugar de entonces, cuando no había tanto para divertirse y todo se basaba en compartir, lo que choca con lo que hoy en día predomina que es lo digital y las pantallas".

García ha detallado que la exposición "lanza una reflexión" sobre la evolución de la diversión y el compromiso que ya tenía en el pasado la Diputación con los niños más necesitados. "Resulta curioso que algunos juegos hoy en día serían impensables por piezas que se conectaban a la luz o que ofrecían productos químicos", ha comentado el diputado.

La comisaria de la exposición, Carmela Saínz de Baranda, ha concretado que la colección ha recogido piezas de hasta los años cuarenta, con juegos que evocaban "la imaginación y los juegos en grupo" y que han sido "bien conservados gracias al aprecio que les tenían muchas familias", incluida la suya, la cuál ha donado parte de la exposición.

Su hermana y donante de la exposición, Mariví Saínz de Baranda, ha recordado los juguetes de cocina de la colección Payá, sus favoritos, creados por la icónica empresa de Ibi (Alicante) que despertó la industria juguetera en la localidad a principios del siglo XX. "Todos los años pedía un juguete de Payá para los Reyes como el Palomitón, la máquina de algodón o la de bombones, que la hemos traído a la colección. Pasamos tardes enteras con ellos y enseguida nos inventábamos historias para jugar ", ha evocado la coleccionista a sus 68 años.

Pedro Saínz de Baranda, hermano de las dos anteriores, ha rememorado a sus más de setenta años su infancia durante la visita de la exposición, señalando los trenes de juguete como sus favoritos. "Te juntabas con los vecinos y unías tus trenes con los suyos, aunque al final eran los padres los que en realidad jugaban mientras nosotros los mirábamos con ilusión", ha explicado tras recorrer las distintas piezas expuestas.

La exposición podrá visitarse desde las 9 a las 14 de la mañana, y de 17 a 20 de la tarde, en la sede de la Diputación de Albacete.