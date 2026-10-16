Una exposición que recorre medio siglo de imágenes de la Endiablada de Almonacid reúne a fotógrafos de talla mundial

Visita a la exposición fotográfica. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Zavala de Cuenca reúne hasta el próximo 8 de noviembre una selección de 92 fotografías de la Endiablada de Almonacid del Marquesado en la que aparecen firmas de algunos de los más reputados profesionales de la imagen, entre ellos tres premios nacionales de fotografía: Cristina García Rodero, Juan Manuel Castro Prieto y Cristóbal Hara.

El conquense Vicente Tofiño es uno de los impulsores de esta exposición junto al propio alcalde de Almonacid y presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana. "Teníamos interés en hacerla y queríamos que fuera un homenaje a los fotógrafos, porque allí hemos ido durante muchos años".

Finalmente se han reunido el trabajo de 21 fotógrafos, nacionales y de países como Francia y la República Checa cuyas instantáneas, recogidas durante más de 50 años, han contribuido a la difusión internacional de la Endiablada, que para Tofiño es "la más importante de España" a nivel fotográfico.

Martínez Chana ha agradecido al fotógrafo que liderara esta "coalición" de fotógrafos de talla nacional e internacional, con autores que publican en medios de alcance mundial. "No son estrellas del fútbol, pero durante décadas y gracias al impulso de estos maestros, ha ido enganchando a los fotógrafos que han venido después y ya forman parte del panorama festivo de la Endiablada".

El presidente de la Diputación ha rememorado el importante papel que tuvo Julio Caro Baroja en la difusión de esta tradición a mediados del siglo XX "y os podría enseñar más de 300 recetas de medios internacionales como Fox News, BB, Washington Post y medios rusos, de Tailandia, China*". Todo eso gracias a esos fotógrafos y a sus grandes objetivos que "alguna vez han volado" en plena celebración.

La exposición cuenta con un catálogo que incluye imágenes adicionales y el alcalde de Almonacid ha adelantado que están trabajando para celebrar unas jornadas en las que habrá un homenaje a todos estos fotógrafos La Endiablada de Almonacid fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1969, pero perdió esta categoría en la década de los setenta "por la falta de medios".

Martínez Chana ha informado de que está bastante avanzada la tramitación del expediente para que Almonacid recupere ese reconocimiento de fiesta nacional En la inauguración también ha estado presente la coordinadora de Cultura y alcaldesa de El Hito, Yolanda Rozalén, emocionada por sus vínculos personales con Almonacid y con una tradición que también se celebra en su localidad.

"Esto nos hace muy felices a todos los que nos sentimos identificados con el patrimonio de nuestros pueblos", que ve en las fotografías a muchas personas que han contribuido al mantenimiento de esta celebración y el trabajo de unos fotógrafos "que desde el principio ha sido importante.