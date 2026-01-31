Exposiciones, talleres y charlas acercan la ciencia y la innovación al público durante el mes de febrero en Guadalajara

Cartel del programa de divulgación científica y cultural de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la concejalía de Cultura, va a poner en marcha una nueva edición de Divulgaciencia, un programa de divulgación científica y cultural que se desarrollará del 4 de febrero al 4 de marzo en distintos espacios de la ciudad y que está dirigido a públicos de todas las edades.

La programación incluye exposiciones, talleres didácticos, charlas, conferencias, teatro, cinefórum y actividades familiares, con el objetivo de acercar la ciencia, la historia y la innovación de forma accesible y participativa a la ciudadanía, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La edición de este año se abrirá con la exposición 'Leonardo da Vinci. El inventor', que podrá visitarse del 4 de febrero al 4 de marzo en el Espacio Medarde, ubicado en el Mercado de Abastos. La inauguración tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, a las 19.00 horas.

La muestra contará con visitas de centros escolares, talleres familiares los sábados 7 y 28 de febrero, así como visitas guiadas los días 13 y 27 de febrero. Para participar en estas actividades es necesaria inscripción previa a través del correo info@davincididactica.com.

Entre las actividades formativas destacan el taller 'Matemáticas en las matemáticas (Mujeres matemáticas)', que se celebrará el jueves 5 de febrero, a las 18.00 horas, en la Biblioteca Suárez de Puga, dirigido al público general y con inscripción previa hasta el 30 de enero en la Biblioteca Municipal, y el taller infantil 'Las máquinas de dibujo antiguas. La cámara oscura', previsto para el sábado 14, a las 11.00 horas, en el Museo Francisco Sobrino, dirigido a niños de 8 a 14 años, con inscripción previa en el teléfono 689 674 358 o en el propio museo.

Divulgaciencia dedica también un espacio destacado al papel de la mujer en la ciencia y la tecnología con actividades como la charla 'Nuevas vocaciones. Mujeres ingenieras', el escape room 'Descubre a Hedy Lamarr', el espectáculo teatral 'Señora Einstein' y el cinefórum 'Bombshell: la historia de Hedy Lamarr' dirigido al público general y moderado por Centauros de la Alcarria.

La programación se completa con un ciclo de conferencias que abordará temas históricos y de actualidad, como 'Reales Fábricas 1719-1822. Guadalajara a la cabeza de la industria textil', a cargo de Pedro José Pradillo y 'Liderazgo estratégico para un mundo en transformación', impartida por Cristina Peña Andrés, ambas en la Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo.