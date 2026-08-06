Extinguido el incendio de Almorox que hizo que Toledo entrase en emergencia nacional

Incendio en Almorox - PLAN INFOCAM

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado el pasado 22 de julio en la localidad toledana de Almorox, que hizo que se incluyese a la provincia de Toledo en la emergencia nacional tras unirse al fuego de la Sierra Oeste de Madrid que afectó a las provincias de Ávila y Madrid, ha quedado extinguido.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, las llamas, iniciadas en la urbanización 'El Pinar', han sido dadas por extinguidas a las 21.10 horas de esta pasado miércoles.

En el operativo movilizado llegaron a participar un total de 62 medios, seis de ellos aéreos, y contó con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, amplió la noche del 25 de julio a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada por la Orden INT/748/2026, de 23 de julio, y que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, en Castilla y León.

La decisión se adoptaba a petición de la dirección operativa de la emergencia, y en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

El incendio llegó a la Situación Operativa Nivel 2 por el corte de la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox y provocó el desalojo de 13 municipios y varias urbanizaciones, existiendo numerosos daños materiales en ambas comunidades y afectando incluso viviendas.

En relación al origen de este fuego, dos hombres, de 51 y 42 años, fueron detenidos por realizar trabajos de soldadura ilegales cuando el índice de propagación de incendios era extremo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

A los detenidos se les imputa un delito de incendio forestal y han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de estas dos personas, con indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica ubicada en terreno forestal cuando el Índice de Propagación Potencial de incendios (IPP) se encontraba en nivel extremo.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se logró localizar el punto de inicio del incendio, donde se hallaron indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica ubicada en terreno forestal.

Asimismo, se constató que el día en que se originó el incendio el Índice de Propagación Potencial (IPP) se encontraba en nivel extremo. El avance de las investigaciones permitió identificar a las dos personas ahora detenidas como presuntas responsables de los trabajos que dieron origen al incendio.

Se determinó que el incendio tuvo su origen en los trabajos que ambos detenidos estaban realizando en una finca propiedad de uno de ellos.

Dicha actividad estaba expresamente prohibida por la normativa vigente, que durante la época de peligro de incendios forestales prohíbe el empleo, en terrenos forestales y en la franja de protección establecida, de maquinaria, equipos o herramientas susceptibles de generar llamas, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, prohibición que adquiere una especial relevancia cuando el IPP alcanza el nivel extremo, como ocurría el día de los hechos.