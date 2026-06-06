Extinguido el incendio declarado en Méntrida (Toledo)

Incendio en Méntrida - PLAN INFOCAM

TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en la Urbanización Encinasola, en el término municipal de Méntrida (Toledo), ya ha quedado extinguido, según consta en los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, recogidos por Europa Press.

El aviso de extinción se ha notificado a las 22.53 horas de este viernes. El fuego se detectó a las 14.58 horas tras la llamada de un particular y en el mismo han trabajado 7 medios, dos de ellos aéreos, y 27 personas.

El incendio fue declarado en Situación Operativa 1 por posible afección por humo a vías de comunicación. De hecho, se llegó a regular el tráfico en la carretera CM-530, en ambos sentidos, entre los kilómetros 1 y 3.