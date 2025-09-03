Extinguido el incendio declarado en Nambroca

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este pasado martes en el término municipal de Nambroca, en la provincia de Toledo.

Según informa este servicio el incendio, declarado en la finca Mochanes de este municipio, era apagado a las 21.49 horas del martes.

Un agente forestal detectaba las llamas a las 17.00 horas de este martes. Hasta siete medios y 31 personas han llegado a participar en los trabajos de extinción.