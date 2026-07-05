Extinguido el incendio declarado el pasado jueves entre Robledillo de Mohernando y Malaguilla

Los medios aéreos se retiran del incendio de Robledillo de Mohernando, que sigue en nivel 1 - INFOCAM

GUADALAJARA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado el pasado jueves entre los municipios de Robledillo de Mohernando y Malaguilla, en la provincia de Guadalajara, ha sido dado por extinguido este domingo.

La extinción de las llamas se produjo este mismo sábado sobre las 20.00 horas, según la información publicada en el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, consultada por Europa Press.

El incendio, declarado sobre las 16.18 horas del jueves, llegó a alcanzar situación operativa de nivel 1, lo que obligó a cortar el tráfico en la carretera GU-199 entre Málaga del Fresno y Malaguilla.