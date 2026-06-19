Extinguido el incendio en una empresa de recuperación de metales de Puertollano

Incendio en una empresa de recuperación de metales en Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado este jueves en una empresa de recuperación de hierros y metales en la calle Apartadero de Calatrava, en la salida hacia la carretera de Córdoba de la ciudad de Puertollano, ha quedado extinguido.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el fuego quedó extinguido sobre las 1.43 horas de este viernes, retirándose el retén de bomberos del Parque de Puertollano que se desplazó hasta el lugar.

Fuentes del operativo sanitario y de seguridad desplegado informaron a Europa Press de que no se han registrado heridos, aunque un bombero tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Las llamas, muy abundantes, produjeron una enorme columna de humo visible desde todos los puntos de Puertollano. Por el momento se desconocen las circunstancias y causas del suceso, que está investigando la Policía Nacional.

Al lugar del suceso se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.