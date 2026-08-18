Extinguido el incendio forestal declarado este lunes en Galápagos que alcanzó el nivel operativo 1

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GUADALAJARA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha han dado por extinguido este martes, sobre las 18.10 horas, el incendio forestal desatado en la tarde del lunes en la localidad alcarreña de Galápagos, que llegó a entrar en un estado operativo de Nivel 1 a causa de la afectación de humo a viviendas.

Tras enviar un Es-Alert, se llegó a establecer el confinamiento preventivo de la urbanización Parque de Las Castillas por afección de humo.

El fuego, detectado sobre las 17.00 horas de este lunes gracias al aviso de un particular, ha afectado a una zona forestal de matorral sin que hayan trascendido aún el volumen de hectáreas afectadas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de Castilla-La Mancha, consultado por Europa Press.

Sobre las 20.35 horas de este lunes, el incendio era declarado controlado, rebajándose su situación operativa a nivel 0.

Hasta 22 medios y 81 efectivos han trabajado en las labores de extinción, desplegándose entre ellos hasta 4 medios aéreos.