Extinguido el incendio forestal declarado el miércoles en el municipio toledano de La Guardia

Incendio de La Guardia. - INFOCAM

TOLEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este miércoles en un paraje del municipio toledano de La Guardia ha quedado extinguido sobre las 6.50 horas de este viernes.

Así figura en la información del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), recogida por Europa Press, que detalla que el incendio comenzó este miércoles sobre las 18.37 horas.

Las labores de extinción han contado con el despliegue de 34 medios terrestres, siete aéreos y cuatro de coordinación --hasta sumar 45 medios-- y 192 personas.

En la mañana del jueves, el Infocam informaba a través de sus cuentas oficiales en la red social X que las llamas ya había consumido un total de 500 hectáreas de superficie en el paraje de Las Pinillas.