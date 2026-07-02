Extinguido el incendio forestal declarado en Talavera de la Reina

El incendio de Talavera desciende a nivel 0 y se restablece el tráfico en la CM-4101 - INFOCAM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de Talavera de la Reina y que ha llegado a situación operativa de nivel 1 por afección de humo y corte de la CM-4101, ha sido dado por extinguido.

Según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional y recoge Europa Press, el incendio ha sido dado por extinguido a las 17.43 horas.

El fuego, que se ha originado sobre las 17.43 horas, ha sido detectado gracias a la llamada de un particular y ha afectado al entorno de Talavera la Nueva.