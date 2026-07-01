Extinguido el incendio de Huertezuelas, que obligó a desalojar población y a cortar dos carreteras

Incendio en Huertezuelas, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real). - INFOCAM

CIUDAD REAL, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este lunes en la finca Montón de Trigo, en la pedanía de Huertezuelas, perteneciente al término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ha quedado extinguido.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), y recoge Europa Press, las llamas fueron apagadas del todo a las 13.03 horas de este miércoles.

En las labores de extinción han llegado a participar 67 medios --12 de ellos aéreos--, en un dispositivo con 295 personas.

El fuego podría haber arrasado más de 400 hectáreas, después de obligar al desalojo preventivo de unos 60 vecinos de esta pedanía, que regresaron a sus domicilios este martes.

El fuego se inició sobre las 14.30 horas de este lunes en el entorno de la finca Montón de Trigo y fue detectado por el dispositivo del Infocam a las 14.36 horas, quedando controlado a las 20.04 horas del martes.

Este incendio, el más grave en lo que va de verano, llegó a alcanzar Nivel Operativo 2 a las 18.17 horas del lunes, debido a los vientos dominantes que había en ese momento en la zona.

Además de la evacuación de los vecinos, se tuvo que cortar la CR-5043 y la CRP-5041, para facilitar las labores de extinción y el acceso al incendio.