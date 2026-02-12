Extinguido el incendio en una nave de Borox tras más de 24 horas de trabajo de los bomberos

El incendio se ha producido en el Polígono Industrial Jesús Menchero. - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Equipos de bomberos desplazados desde toda la provincia de Toledo han dado por extinguido el incendio desatado en una nave industrial del municipio de Borox tras más de 24 horas de trabajo.

Concretamente, sobre las 11.00 horas de este miércoles han concluido por completo las tareas de extinción que han requerido el desplazamiento de unidades de bomberos desde los parques que Orgaz, Villarrubia de Santiago e Illescas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 a Europa Press, el incendio, que comenzaba este miércoles sobre las 2.31 en un nave industrial en la calle Oficios del Polígono Industrial Jesús Menchero, se ha saldado sin ningún herido.

En el lugar de los hechos se han desplegado también agentes de la Guardia Civil, así como una UVI móvil desplazada con carácter preventivo.