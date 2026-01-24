Extinguido el incendio de una panificadora de Azuqueca de Henares

Archivo - Coche de bomberos del Consorcio de Guadalajara. - DIPUTACIÓN - Archivo

GUADALAJARA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de bomberos han dado por extinguido el incendio desatado en la madrugada de este sábado en una empresa panificadora en Azuqueca de Henares sin que se hayan tenido que lamentar heridos ni afectados.

Según informaban desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, consultado por Europa Press, el incendio comenzaba a las 3.49 horas tras producirse una deflagración en un horno industrial de las instalaciones ubicadas en la calle Aluminio del municipio alcarreño.

El fuego ha obligado a la evacuación inmediata de los 10 trabajadores de la planta.

Los bomberos desplazados desde el Parque de Azuqueca de Henares han trabajado en las labores de extinción hasta aproximadamente las 14.00 horas, cuando han dado cuenta por completo del fuego.

En el lugar de los hechos también han estado desplegados agentes de la Guardia Civil, Policía Local, así como una ambulancia de soporte vital básico desplazada de forma preventiva.