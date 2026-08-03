Extinguido el incendio de La Peraleja (Cuenca)

Incendio declarado en La Peraleja. - INFOCAM

CUENCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo en la localidad conquense de La Peraleja quedó extinguido a las 20.58 horas de este domingo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego, que llegó a Situación Operativa Nivel 1, era detectado a las 15.29 horas por un vigilante fijo y se desarrolla en una zona agrícola.

En las labores de extinción han llegado a participar nueve medios, tres de ellos aéreos, en un operativo integrado por 38 personas.