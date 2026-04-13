Extinguido el incendio de plásticos en una nave en Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara)

GUADALAJARA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio de plásticos ocurrido este lunes en una nave de construcción de Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara) ya ha quedado extinguido, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Estas fuentes indican que el fuego ha afectado a material de obra y transformadores y que no ha habido que lamentar heridos.

El aviso se ha recibido a las 13.51 horas en la CM-1002 en el kilómetro 16 en el recinto de una empresa en una nave en construcción.

Hasta el lugar se ha desplazado los bomberos de Azuqueca de Henares, de Sacedón, de Guadalajara, la Guardia Civil y el Centro Operativo de Incendios.