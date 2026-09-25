Extinguido oficialmente, 21 días después, el incendio en el Centro de Reciclaje MOBEC de Cuenca

Incendio en la instalación industrial de la empresa Mobec, en el polígono de Los Palancares en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca informa de que, una vez finalizadas las labores de extinción, vigilancia y control de los puntos calientes, se da oficialmente por extinguido el incendio que afectó a las instalaciones del Centro de Reciclaje MOBEC, declarado el pasado 4 de septiembre.

Desde los bomberos municipales recuerdan que los últimos días se ha mantenido la vigilancia de la zona afectada y se ha comprobado la evolución favorable de los focos residuales existentes entre los materiales y estructuras afectadas.

Tras las últimas inspecciones realizadas, no se aprecian puntos calientes ni signos de combustión activa que requieran la continuidad de las labores de extinción.

En consecuencia, queda sin efecto la zona de precaución establecida con motivo de las labores de extinción, sin perjuicio de las medidas de seguridad, control de accesos o actuaciones que correspondan a la propiedad y a los organismos competentes como consecuencia del estado en que hayan quedado las instalaciones.

El incendio en la planta de gestión de residuos de MOBEC, en el polígono industrial de Los Palancares, fue declarado a las 19 horas del 4 de septiembre y también obligó a la intervención, entre otros efectivos, del servicio de incendios forestales del Infocam.

Desde el Ayuntamiento de Cuenca se agradece la colaboración de la ciudadanía durante todo el episodio, así como el trabajo y coordinación de todos los servicios de emergencia, seguridad y organismos intervinientes.