El Extra de Verano de la ONCE deja en Toledo un millón de euros

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Extra de Verano de la ONCE, celebrado en la noche de este viernes, ha repartido un millón de euros en Toledo. Sergio Jiménez López-Rey, es el vendedor de la ONCE que ha repartido el cupón premiado con un millón de euros y ha traído la suerte desde su punto de venta situado en el Hospital General Universitario de Toledo.

Sergio, que es vendedor de Ilusión desde junio del 2021, ya sabe lo que es dar premios entre sus clientes, pues es la cuarta vez que da el número premiado, ha informado la ONCE en nota de prensa.

Este es el premio más grande que ha repartido, dejando un total de 1.010.800 euros con el Sorteo del Extra de Verano de la ONCE con un cupón premiado con un millón de euros y otros nueve cupones premiados con 1.200 euros cada uno.