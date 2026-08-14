La facturación de la industria se dispara un 14,3% en junio en Castilla-La Mancha

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica de vehículos - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se disparó un 9,2% en junio en relación al mismo mes de 2025, tasa seis décimas superior a la de mayo, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen que en Castilla-La Mancha esa cifra se ha disparado al 14,3%.

Con el avance de junio, las ventas de la industria a nivel nacional encadenan cuatro meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+9,8%), abril (+11,4%) y mayo (+3,2%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 5,3% interanual en junio, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes previo y con la que se suman también cuatro meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (junio sobre mayo) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria bajó un 0,5%, frente al retroceso del 2,6% experimentado en mayo.

(Habrá ampliación)