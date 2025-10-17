La facturación de industria se reducen en Castilla-La Mancha un 4,8% en agosto

Archivo - En lo que va de año, la facturación de industria ha incrementado un 2,2% en Castilla-La Mancha. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Castilla-La Mancha un 4,8% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 2,2 puntos más que la media nacional, que fue del -2,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,2% en Castilla-La Mancha, 2 puntos de diferencia con la media nacional (0,2%).

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria bajó un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2024, frente al incremento del 2,4% que había experimentado el mes anterior.

Con este retroceso, las ventas de la industria retoman la senda negativa después de haber encadenado, en junio y julio, incrementos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,8% interanual en agosto, nueve décimas menos en julio. Con este descenso, se pone fin a una racha de tres meses de aumentos interanuales consecutivos en la serie corregida.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria cayó un 0,8%, encadenando dos meses consecutivos de descensos.