La Facultad de Educación de Ciudad Real recorre sus cuatro décadas a través de 40 noticias del diario Lanza

Inauguración de la exposición. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real conmemora su cuarenta cumpleaños de forma paralela al de la propia institución académica, de la que depende desde el curso 1985-1986 cuando dejó de ser Escuela Universitaria de Profesorado de EGB adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, con una exposición de noticias sobre el centro académico que han sido publicadas desde entonces y hasta la fecha en el diario Lanza.

Bajo el título '40 años, 40 noticias. Un recorrido por la historia de la Facultad de Educación', la exposición que puede verse hasta el 15 de junio en el vestíbulo principal del centro académico, refleja a través de una selección de titulares e imágenes algunos de los momentos, iniciativas y logros que han marcado el desarrollo e historia de la antigua Escuela Universitaria de Magisterio, convertida en Facultad en 2010, ha informado la UCLM en nota de prensa.

La noticia titulada "El encierro de los estudiantes de Magisterio concluyó con una manifestación", publicada por el diario Lanza el 19 de diciembre de 1985, e ilustrada con una fotografía de Herrera Piña, encabeza esta exposición que "presenta parte de nuestra historia" y que viene a ser "un reconocimiento a todas aquellas personas que han formado parte de ella", ha asegurado durante el acto inaugural el decano de la Facultad de Educación de Ciudad Real, Pedro Victorio Salido.

El decano ha agradecido al periódico decano de la provincia de Ciudad Real su colaboración para hacer posible esta muestra y ha invitado a la sociedad en general a visitarla para conocer un centro que lleva desde mediados del siglo XIX formando maestros.

La exposición "prioriza el proceso de desarrollo, evolución y transformación" de la Facultad, tal y como ha explicado su vicedecana de Movilidad, Trabajo Fin de Grado y Promoción, Alicia Fernández. "No es una muestra centrada en personas concretas, sino una selección de noticias a través de las que se reconstruye la trayectoria colectiva de nuestro centro y que nos definen como proyecto común", ha subrayado.

Así, la exposición recopila, entre otras informaciones, la intención de la Escuela Universitaria de Magisterio de integrar en ella a la Escuela de Formación Profesional, la puesta a disposición del edificio de Magisterio para situar en ella el Instituto de Educación Secundaria Juan de Ávila (22 de enero 1998), la primera edición del programa de prácticas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (23 de marzo de 2003), el paso de la Escuela a Facultad con la implantación de los grados universitarios (29 de julio de 2010) o las más recientes, ya a color y en formato digital, en las que se refleja el compromiso del centro con la igualdad e inclusión o su apuesta por la innovación metodológica y tecnológica.

El director de Lanza, Jacobo Pérez, ha indicado que esta exposición reafirma el compromiso del diario con la sociedad ciudadrealeña y, más concretamente, con la Facultad de Educación de la que ha sido parte de su historia durante los 80 años de vida del periódico y ha expresado su intención de seguir siéndolo en los próximos.

El acto de inauguración de la exposición ha sido presidido por el director académico del Vicerrectorado de Profesorado y Desarrollo Profesional, José Vicente Salido, quien ha destacado que esta iniciativa "es una oportunidad para ver de dónde venimos, dónde estamos y mirar al futuro con esperanza".

En el mismo, ha participado la concejala de Educación, María José Escobedo, quien ha destacado la trascendencia que la Facultad de Educación ha tenido y tiene para Ciudad Real. "Es un referente para nuestra ciudad", ha dicho, y ha mostrado su deseo de que siga creciendo en alumnado y enseñanzas".