Jornada 'El Zueco Enfermero'. - UCLM

CIUDAD REAL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería de Ciudad Real ha desarrollado 'El Zueco Enfermero', una plataforma digital concebida como herramienta de apoyo para la formación académica y la práctica asistencial en Enfermería. El recurso producido desde la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) nace con el objetivo de facilitar el acceso a contenidos actualizados y promover el aprendizaje autónomo mediante un entorno único que integra materiales formativos y herramientas de consulta habituales en el ámbito sanitario.

Destinada a estudiantes de segundo a cuarto curso del grado en Enfermería y a profesionales del ámbito, la aplicación recopila un extenso apartado de técnicas y procedimientos de Enfermería con más de un centenar de actuaciones explicadas paso a paso, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Desde acciones básicas como la higiene de manos hasta procedimientos más complejos, como la extracción de sangre venosa, el inicio de la lactancia materna o el manejo de insulinas y la educación diabetológica, la plataforma ofrece información estructurada y accesible para reforzar el aprendizaje práctico. Debido al volumen de contenidos, este espacio incorpora un buscador que permite localizar rápidamente cada procedimiento y registrar su realización como hito formativo.

La herramienta, que se ha presentado hoy al alumnado de la Facultad de Enfermería, despliega, además, una recopilación de casos clínicos, un diccionario de términos sanitarios y una selección de las escalas más utilizadas para la valoración de pacientes en ámbitos como la gravedad clínica, el nivel de conciencia, la función respiratoria, la salud mental o la atención al parto y al recién nacido.

'El Zueco Enfermero' integra diversas calculadoras de uso frecuente en la asistencia sanitaria, entre ellas las destinadas al cálculo de dosis en miligramos por kilogramo, goteo, diluciones, peso ideal, perfusión o función renal. La plataforma también ofrece una guía farmacológica, esquemas visuales de actuación en situaciones de urgencia vital, pautas para la interpretación de electrocardiogramas, un calendario de turnos, un espacio para la resolución de dudas y un diario personal de seguimiento.

Con el fin de evaluar la utilidad de la aplicación y orientar futuras mejoras, la plataforma dispone de un sistema de analítica de uso completamente anónimo. Este sistema no recopila datos personales ni requiere permisos específicos por parte de los usuarios.

Los datos registrados se limitan al número de accesos, las secciones consultadas, las técnicas visualizadas o marcadas como realizadas, el uso de escalas, calculadoras y fichas farmacológicas, las respuestas asociadas a casos clínicos o la categoría de usuario seleccionada al acceder a la aplicación.

Los responsables del proyecto --accesible desde https://elzuecoenfermero.es-- destacan que esta información permitirá identificar las necesidades formativas de estudiantes y profesionales, así como adaptar y ampliar los contenidos en función de los recursos más utilizados.

El proyecto ha sido creado y coordinado por la profesora Laura Muñoz de Morales Romero y ha contado con la participación del profesorado Alberto Bermejo Cantarero, Julián Rodríguez Almagro, Antonio Hernández Martínez y Victoria Mazoteras Pardo.