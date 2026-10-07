Fallece atropellado un ciclista de 53 años en la N-401 a su paso por Fuente el Fresno (Ciudad Real)

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 155 de la N-401. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido este miércoles atropellado por un turismo mientras practicaba ciclismo en la N-401, a su paso por la localidad de Fuente el Fresno, en la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 9.04 horas, cuando el turismo ha impactado con la bicicleta en el kilómetro 155 de la citada vía.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, no ha sido posible hacer nada por este hombre, que ha fallecido en el lugar de los hechos.

Asimismo, se han desplegado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.