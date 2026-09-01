Fallece un conductor de 33 años en un accidente de tráfico en Nohales

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años fallecía este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Nohales, en la provincia de Cuenca. El suceso ha sido confirmado por el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha y el fallecimiento ha sido confirmado a a Europa Press por fuentes próximas al afectado.

El accidente tenía lugar a las 16.14 horas de este lunes, cuando el conductor salía despedido después de que el coche diera varias vueltas de campana.

El afectado era trasladado al Hospital Universitario de Cuenca y finalmente fallecía. En el incidente han intervenido también la Policía Local de Cuenca, los bomberos de Cuenca y la Guardia Civil.