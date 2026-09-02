Fallece el conductor de un camión tras chocar contra otro en la A-2 en Almadrones

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GUADALAJARA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de un camión de 37 años de edad ha fallecido este martes en la autovía A-2, en el término municipal de Almadrones (Guadalajara), tras una colisión por alcance con otro camión.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 2.55 horas en el kilómetro 99 de la A-2, en sentido Madrid.

El conductor del camión que ha golpeado al otro por detrás ha sido el del fallecido mientras el conductor del vehículo de delante, un hombre de 35 años, ha sido atendido en el lugar y no ha precisado de traslado a ningún centro sanitario.

En el lugar de los hechos han estado bomberos de Sigüenza, encargados de liberar el cuerpo del conductor fallecido, así como efectivos de la Guardia Civil, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.