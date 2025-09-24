Fallece Gloria Merino, hija adoptiva de Castilla-La Mancha y pintora de reconocido prestigio

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pintora Gloria Merino ha fallecido a los 95 años, dejando tras de sí un legado artístico que la ha convertido en una de las grandes figuras del arte manchego y español del siglo XX.

Nacida en Jaén en 1930 y vinculada a Malagón (Ciudad Real) desde su infancia, Merino encontró en La Mancha la inspiración para desarrollar un estilo propio que conjugó el realismo expresionista con influencias cubistas y un uso del color cercano al fauvismo.

Su obra, reconocida en el ámbito nacional e internacional, ha sabido plasmar con singular fuerza la esencia de los paisajes y la vida de la tierra manchega, elevándolos a una categoría universal.

En vida recibió importantes distinciones institucionales. El pasado 31 de mayo de 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha la nombró hija adoptiva de la región, en reconocimiento a su contribución cultural y a la proyección de la identidad manchega a través de su obra.

Previamente, en 2021, la Consejería de Igualdad la homenajeó con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, destacando su trayectoria como referente artístico y vital.

Las obras de Gloria Merino se encuentran en destacados museos internacionales como el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, el Museo Reina Sofía de Madrid o la Hispanic Society of America en Nueva York.

Su legado ha sido reconocido en la localidad que la vio crecer con la apertura del Museo Gloria Merino en Malagón el pasado año, donde también cuenta con una calle dedicada desde 1977.

El Ayuntamiento de Malagón, que ha expresado su pesar por la pérdida de una de sus vecinas más ilustres, ha anunciado que, en señal de duelo, las banderas institucionales del Consistorio ondearán a media asta.

MUSEO EN MALAGÓN

Merino, que donó su obra al municipio y que puede disfrutarse en el Centro Cultural Santa Teresa --donde se encuentra su museo--, deja un patrimonio de incalculable valor cultural y artístico.

El Consistorio ha confirmado que trabajará junto a la Diputación de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dar a este espacip y a la figura de la pintora recientemente fallecida la relevancia que le corresponde.

Además, el Ayuntamiento de Malagón ha anunciado la creación del Memorial de Pintura 'Gloria Merino', un certamen de carácter anual que servirá para rendir homenaje a la artista y mantener viva su inspiración.