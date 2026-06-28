Fallece un hombre de 26 años tras sufrir una salida de vía de un turismo en Villagarcía del Llano

Imagen de Villagarcía del Llano en Google Maps. - GOOGLE

CUENCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 26 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir una salida de vía de un turismo en la carretera CM-3116 en la localidad conquense de Villagarcía del Llano.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 8.37 horas de este domingo en el kilómetro 15 de la citada vía. Estas mismas fuentes han indicado que el joven ha quedado atrapado debajo del coche y ha fallecido.

Hasta el lugar se han acercado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar --que han tenido que recuperar el cuerpo--, un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico, una UVI y un helicóptero medicalizado.