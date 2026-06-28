Fallece un hombre de 26 años tras sufrir una salida de vía de un turismo en Villagarcía del Llano

Imagen de Villagarcía del Llano en Google Maps.
Imagen de Villagarcía del Llano en Google Maps. - GOOGLE
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 28 junio 2026 13:32
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   CUENCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 26 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir una salida de vía de un turismo en la carretera CM-3116 en la localidad conquense de Villagarcía del Llano.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 8.37 horas de este domingo en el kilómetro 15 de la citada vía. Estas mismas fuentes han indicado que el joven ha quedado atrapado debajo del coche y ha fallecido.

   Hasta el lugar se han acercado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar --que han tenido que recuperar el cuerpo--, un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital básico, una UVI y un helicóptero medicalizado.

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