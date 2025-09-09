Fallece un hombre de 78 años tras caer del tejado de una nave en una finca agraria de Minas de Santa Quiteria

Imagen de Minas de Santa Quiteria en Google Maps.
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 9 septiembre 2025 13:54

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años de edad ha fallecido este martes tras precipitarse desde el tejado de una nave, a unos cuatro metros de altura, en Minas de Santa Quiteria, pedanía de la localidad toledana de Sevilleja de la Jara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 11.15 horas en una finca agraria de esta pedanía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, un médico del centro de salud de Sevilleja de la Jara y un helicóptero sanitario.

