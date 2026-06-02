Fallece un hombre de 80 años tras volcar su tractor y quedar atrapado en Mota del Cuervo (Cuenca)

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CUENCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años ha fallecido este martes tras volcar su tractor y quedar atrapado debajo del vehículo en el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca), según han informado a Europa Press fuentes del 112.

El servicio de atención de urgencias ha recibido el aviso a las 9.09 horas desde el Camino de Rabosero de la citada localidad.

El hombre ha fallecido en el lugar del accidente. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, la Policía Local y bomberos de Villarrobledo, así como un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital.