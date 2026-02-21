Fallece un hombre tras salirse de la vía la moto en la que viajaba en Fuentenovilla (Guadalajara)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo
GUADALAJARA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una salida de vía de una motocicleta con dos ocupantes se ha saldado con uno de ellos fallecido en el municipio alcarreño de Fuentenovilla, un hombre del que se desconoce la edad, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.
El aviso se ha notificado a las 12.44 horas en el kilómetro 3 de la CM-2003. El segundo ocupante, otro hombre de 32 años, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario 12 de Octubre.
Aparte del helicóptero, han participado en el operativo la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico.