Fallece un joven de 27 años tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kg en El Cardoso de la Sierra

El incidente ha tenido lugar en una explotación agrícola de la pedanía de Bocígano. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha fallecido en El Cardoso de la Sierra (Guadalajara) por aplastamiento tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kilogramos cada una mientras trabajaba en una explotación agrícola.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar este martes, sobre las 20.41 horas, cuando se ha producido el incidente en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, perteneciente al municipio alcarreño.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil; equipos de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), aunque la víctima había sido liberada por vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Sin embargo, los equipos sanitarios no han podido hacer nada por la víctima, fallecida en el acto.