Fallece Mariano Buendía Algarra, concejal en el Ayuntamiento de Cuenca entre 1983 y 1987 y diputado provincial

Archivo - Fachada del Ayutamiento de Cuenca.
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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 10:14
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CUENCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado el fallecimiento de Mariano Buendía Algarra, quien fuera concejal de la ciudad con José Ignacio Navarrete de Varela, que fue alcalde entre 1983 y 1987, así como diputado provincial.

El alcalde Darío Dolz ha trasladado su pésame a la familia y allegados en nombre de todos los grupos políticos con representación en el Consistorio conquense, ha informado en un comunicado.

Las campanas de la Torre de Mangana doblarán en señal de duelo, tal y como establece la tradición cuando fallece un edil del Ayuntamiento de Cuenca, a las 12.00 horas de este sábado 19 de septiembre.

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