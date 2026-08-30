Fallece una mujer de 56 años en una piscina comunitaria de Camarena

El suceso ha tenido lugar en una piscina comunitaria de la localidad de Camarena. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha fallecido este domingo en una piscina comunitaria de la localidad toledana de Camarena.

Según han informado los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 13.40 horas cuando la mujer ha sido hallada inconsciente en el interior de la piscina, ubicada en la avenida de la Guardia Civil.

A pesar de la asistencia de una UVI móvil, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento de la afectada. También se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.