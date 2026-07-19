Fallece una mujer de 72 años en la piscina de su vivienda en Illana (Guadalajara)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil.
Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 19 julio 2026 20:13
Seguir en

GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años ha fallecido en la piscina de su vivienda en la localidad guadalajareña de Illana, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 en Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 17.51 horas en la urbanización El Soto en una vivienda de la calle río Tajo.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un médico de Urgencias que ha certificado el fallecimiento.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado