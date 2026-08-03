Fallece una mujer tras salirse de la vía el vehículo que conducía en Villar de Domingo García (Cuenca)

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CUENCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años de edad ha perdido la vida esta madrugada al salirse de la vía y volcar el vehículo que conducía en la N-320 en el término municipal de Villar de Domingo García (Cuenca).

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar a las 0.59 horas de este lunes en el kilómetro 153 de la referida vía.

Bomberos desplazados desde Cuenca tuvieron que rescatar el cuerpo que quedó atrapado, en un operativo en el que también han participado Guardia Civil y una UVI, cuyo personal sanitario ha certificado el fallecimiento.