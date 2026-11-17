112 de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona, de la que aún no ha trascendido la filiación, ha fallecido tras quedar atrapada en su vivienda de la Talavera de la Reina que se ha visto afectada por un incendio.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la llamada de aviso se ha registrado cerca de las 18.00 horas.

La vivienda afectada está en la quinta planta de un bloque de pisos situado en la calle Mariano Ortega.

En el operativo han participado agentes de la Policía Nacional y Local, bomberos del parque municipal, que han dado por extinguido el fuego, y una UVI, que tras atender a la persona afectada no ha podido reanimarla, falleciendo en el lugar de los hechos.