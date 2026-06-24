Fallece un trabajador de 25 años tras sufrir una caída en altura en una empresa de Casas de los Pinos (Cuenca)

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CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 25 años de edad ha perdido la vida tras caer desde una altura de cinco metros mientras trabajaba en el tejado de una empresa situada en el polígono 10 de Casas de los Pino (Cuenca).
Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 13.47 horas de este miércoles.
En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, helicóptero sanitario, médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital, que tan solo han podido certificar el fallecimiento.