Fallece un trabajador de 40 años al caer desde el tejado de una vivienda en Casas-Ibáñez (Albacete)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 40 años ha fallecido al caer desde ocho metros de altura de un tejado de una vivienda en el término municipal de Casas-Ibáñez (Albacete).

El 112, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 15.17 horas desde la calle Alondra de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico de urgencias del centro de salud de Casas-Ibáñez, un helicóptero medicalizado, --que no ha llegado a tomar tierra--, y una ambulancia convencional, así como Guardia Civil y Policía Local.