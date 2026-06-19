Fallece un trabajador tras ser aplastado por una paca de heno en Calera y Chozas (Toledo)

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TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un varón de 57 años de edad ha perdido la vida este viernes mientras trabajaba en Calera y Chozas (Toledo) tras caer sobre él una paca de heno.
Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar a las 10.51 horas en una finca agrícola situada en el kilómetro 21 de CM-4101.
Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado a una ambulancia y médico de urgencias, una UVI, bomberos de Talavera de la Reina y Guardia Civil.