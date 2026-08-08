Fallece un varón de 48 años tras sufrir una caída de bicicleta en Puebla de Príncipe (Ciudad Real)

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CIUDAD REAL, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 48 años de edad ha perdido la vida este sábado tras sufrir una caída de bicicleta en la localidad ciudadrealeña de Puebla de Príncipe.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha el accidente ha tenido lugar a las 10.52 horas, en la plaza de Castilla-La Mancha de la referida localidad.

Tras la caída ha quedado inconsciente, falleciendo en el lugar, tal y como ha certificado el médico de urgencias movilizado hasta allí. En el operativo también han participado una ambulancia de soporte vital, una helicóptero medicalizado y agentes de la Guardia Civil.