Una fallecida y dos heridos tras una salida de vía de un turismo en la A-4 en Viso del Marqués

CIUDAD REAL, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Una mujer ha fallecido y otras dos personas más han resultado heridas este lunes tras una salida de vía de un turismo en la carretera A-4, dentro del término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 17.16 horas en el kilómetro 230 de la citada vía, en sentido Madrid.
La fallecida es una mujer de 75 años mientras que los heridos son un hombre de 77, que ha sido trasladado en una UVI al hospital de Valdepeñas, y una mujer de 55, enviada al mismo hospital en una ambulancia de soporte vital básico con un médico de Urgencias.
Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Valdepeñas y una ambulancia de Urgencias.