Un fallecido tras el vuelco de un tractor en una finca de Valverde (Ciudad Real)

Archivo - Coche Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CIUDAD REAL, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha perdido la vida este jueves tras el vuelco de un tractor en una finca situada a la entrada del municipio de Valverde (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se ha recibido a las 9.41 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero medicalizado.