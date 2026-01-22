Las familias del Gregorio Marañón de Toledo aseguran que Educación se ha comprometido a un aumento de medios personales

Padres denuncian caso de violencia en el colegio Gregorio Marañón de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Educación en la provincia de Toledo se ha comprometido con las familias de 3º de Primaria del CEIP Gregorio Marañón de Toledo a un aumento de medios personales y medidas organizativas "para poder tener todo más controlado durante la jornada escolar y el comedor".

Así lo han puesto de manifiesto las familias en un comunicado tras la reunión mantenida este jueves con el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, José Gutiérrez, después de que algunos padres y madres decidieran no llevar a sus hijos al colegio tras denunciar un posible caso de "violencia escolar grave por parte de un alumno" de este curso.

La reunión ha tenido lugar este jueves en la Delegación de Educación con varios representantes de la administración, así como representantes de Madres y Padres del colegio Gregorio Marañón, madres y padres de 3° Primaria y el AMPA Luis Vives.

En el comunicado, las familias aseguran que "ha sido una reunión larga, extensa y en parte positiva". "Hemos hablado cada uno de los presentes en esa reunión, nos han escuchado y consideramos que han entendido la situación".

De momento, explican, desde Educación se ha proporcionado de momento más medios "para poder tener todo más controlado durante la jornada escolar y el comedor". En resumen, según aseguran las familias, Educación se ha comprometido a un aumento de medios personales y medidas organizativas, así como canales de comunicación más accesibles y predisposición a la escucha. También se ha comprometido a un seguimiento continuo de la situación, que será "diaria por parte de la Inspección y Dirección".