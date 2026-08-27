Familias toledanas se beneficiarán de 6 horas de escolarización gratis en Escuelas Municipales en niños de 2 a 3 años

Archivo - Escuela infantil, guardería. - JCCM - Archivo

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las familias con niños de 2 a 3 años matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales de Toledo se beneficiarán a partir del próximo mes de septiembre de seis horas gratuitas de escolarización.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha avanzado que el Ayuntamiento recibirá un total de 280.000 euros, una cantidad que permitirá reducir de "manera importante el coste que actualmente asumen las familias usuarias de este servicio municipal".

"A partir de septiembre las familias se van a ahorrar una cantidad importante de dinero en las escuelas infantiles municipales", ha destacado Juan José Alcalde, tal y como ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Toledo.

El Ayuntamiento se ha acogido a la línea de ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así, el Consistorio recibirá 112.000 euros desde septiembre hasta final de este año, mientras que para el periodo comprendido hasta junio de 2027 la aportación ascenderá a otros 168.000 euros.

La medida se dirige a las plazas correspondientes a niños de 2 a 3 años y permitirá que las seis horas contempladas en la convocatoria de la Junta de Comunidades sean gratuitas para las familias.

El Gobierno Municipal destaca la importancia de una iniciativa que supone un apoyo directo a la economía familiar y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de los toledanos.

El portavoz municipal ha subrayado que esta ayuda se suma al trabajo realizado por el Ayuntamiento de Toledo durante los últimos meses para garantizar la prestación del servicio de las Escuelas Infantiles Municipales y ofrecer tranquilidad tanto a las familias como a las trabajadoras de los centros.