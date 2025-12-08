Familias toledanas tienen hasta el 19 de diciembre para solicitar un viaje a la nieve de la Diputación

Actividad en la nieve. - DIPUTACION DE TOLEDO

TOLEDO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo, desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, ha puesto en marcha el programa 'Aventura Blanca en Familia 2026'. Las solicitudes deberán presentarse por registro electrónico en la web de la institución provincial. El plazo ya está abierto y terminará el 19 de diciembre.

El programa consiste en la participación en clases de esquí que se desarrollarán en la estación invernal de Leitariegos (León), del 13 al 17 de febrero de 2026, ambos inclusive. Durante la actividad, las familias seleccionadas estarán acompañadas diariamente por personal especializado, encargado de la organización y ejecución de actividades de tiempo libre y animación en horario de tarde, así como del control en pista de los menores participantes.

Según informa la Institución provincial, los participantes recibirán dos horas diarias de clases, adaptadas al nivel inicial que presente cada uno. Las familias se alojarán en un hotel de la localidad de Villablino, en régimen de pensión completa.

El programa incluye 50 plazas entre adultos y niños (a partir de 5 años), con un coste de 80 euros por plaza, que cubren el desplazamiento en autobús hasta la instalación y traslados durante la actividad; alojamiento y manutención en régimen de media completa; seguro de accidente; participación en todas las actividades programadas; y acompañamiento de monitores durante toda la jornada.

Para la adjudicación de plazas se aplicarán criterios de puntuación. La suma total de puntos determinará la elegibilidad y, en caso de empate, se tendrá en cuenta la de recepción de las solicitudes.

Los criterios que se seguirán para la elección definitiva serán la ubicación geográfica, el nivel de renta familiar, el Título de Familia Numerosa y el de Familia Numerosa Especial, y participar por primera vez, como familia, en un programa del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud.

El vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, destaca que el objetivo de este programa es estrechar lazos entre los familiares y que pasen unos días disfrutando en la nieve por un precio simbólico, accesible para las familias de la provincia.