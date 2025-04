Familias vulnerables de pueblos toledanos hasta 9.000 habitantes pueden pedir ayudas para alquiler, alimento o facturas

Un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y ha elevado una décima su tasa interanual, hasta el 3%. La inflación, por tanto, encadena c

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familias vulnerables de pueblos de la provincia de Toledo de hasta 9.000 habitantes pueden acceder a ayudas para gastos como el alquiler, material escolar, higiene, ropa o suministros a través del programa 'Proyecto San José', una iniciativa de la Diputación de Toledo junto a Cáritas Diocesana.

En rueda de prensa este lunes han desgranado los detalles del mismo el vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación, Daniel Arias; la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno; y el director de Caritas Diocesana de Toledo, José Luis González.

En este 2025 el proyecto ha ampliado el rango de habitantes en estos municipios, pasando de beneficiar a las localidades de hasta 6.000 habitantes hasta aquellas que llegan hasta los 9.000. De los 300.000 euros destinados a este programa por parte de la Diputación de Toledo, este año llegará hasta los 400.000 euros para sufragarlo.

Arias ha puesto en valor el gran trabajo de Cáritas en la anterior edición, superando con "creces" las expectativas para llegar a estas familias y puntualizando, a preguntas de los medios, que por el momento 'Proyecto San José' se centra en cubrir las necesidades de las familias, sin contemplar hasta la fecha ampliarlo a otros colectivos.

Hasta finales de marzo, en la edición de 2025 del 'Proyecto San José' se han otorgado 256 ayudas por valor de más de 60.000 euros, tal y como ha precisado la secretaria general de Cáritas.

Se trata de familias en riesgo de vulnerabilidad "con menores a cargo", que "no llegan a fin de mes", con la posibilidad de que no tengan ayudas de otras administraciones. En todo caso, se realiza un estudio personalizado en cada caso, teniendo en cuenta la situación concreta de cada familia, ha señalado García.

El procedimiento consiste en facilitar el importe económico a las familias por medio de una transferencia bancaria para que lo destinen a sus principales necesidades, requiriendo un justificante de pago de este gasto. También se requiere que las compras se realicen en los comercios de los pueblos a los que pertenecen, para incentivar el comercio local.

Este programa "no es un modelo asistencial", sino que se centra "en los caminos y no tanto en las metas", ha destacado García, apelando a que las familias no son números sino "rostros concretos".

La pasada edición del programa se llevó a cabo entre el 5 de agosto y 31 de diciembre, trabajaron en el mismo siete trabajadoras sociales. Se beneficiaron 183 municipios, 2.417 personas y 738 familias, con un gasto total en ayudas a familias de más de 178.000 euros.

TODOS TIENEN CABIDA

De su lado, el director de Cáritas en la provincia ha señalado que para poner en marcha este programa se solicita "todo tipo de documentación para prestar un servicio más efectivo", pero nunca pedirán la partida de bautismo, destacando que este tipo de iniciativas no entienden de raza, de género ni de orientación sexual.

"Todas las personas tienen cabida, todos somos amados por un mismo padre, nadie se queda atrás si verdaderamente lo necesita", ha remarcado González.

Asimismo, ha puesto en valor este programa como modelo de colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos, llegando hasta "donde antes no podíamos llegar". Para ello, desde Cáritas se ha reforzado esta labor con dos trabajadores más, dos vehículos más y dos trabajadores más en el ámbito de control presupuestario en el pago de ayudas, para que el proceso sea lo más rápido y eficaz posible.