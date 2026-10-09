Farcama Suena regresa este sábado a Toledo como epicentro de la música en directo con Siloé, Ultraligera y Vermú

Siloé. - SANTI GARCÍA / AGENCIA WITIS

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) regresa este sábado con 'Farcama Suena', que vuelve por todo lo alto en su tercera edición para convertir la plaza de toros de Toledo en "el epicentro absoluto de la música en directo".

Así, a partir de las 19.00 horas el recinto se preparará para acoger una "descarga de energía inagotable" de la mano de tres de las bandas con "más personalidad y pegada" del panorama nacional actual: Siloé, Ultraligera y Vermú, según ha informado Farcama en nota de prensa.

Impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el fin de acercar el rico legado artesano de la región a todos los públicos, especialmente a las nuevas generaciones, el festival se ha ganado por méritos propios "un hueco de honor" en el circuito de conciertos y festivales del país.

Esta tercera entrega llega con un enfoque "renovado, eléctrico y dispuesto a agitar al público" bajo un cartel que "rezuma actitud, guitarras afiladas y estribillos viscerales". Un cartel "sin complejos y con mucha garra", apuntan desde Farcama.

Esta edición de 'Farcama Suena' está encabezada por el grupo Siloé, una de las propuestas "más magnéticas y contundentes" del indie-rock patrio. Con una puesta en escena "arrolladora" que "roza lo místico" y una capacidad "innata" para conectar con el público a través de la catarsis colectiva, llegan a Toledo dispuestos a demostrar por qué se han convertido en "cabezas de cartel imprescindibles" de los grandes festivales españoles. "Su directo es pura dinamita emocional y sensorial", argumentan desde Farcama.J

unto a ellos estará Ultraligera, una de las bandas revelación "más punzantes" y con mayor proyección del rock alternativo actual. Con un sonido "crudo, elegante y descarado", su propuesta trae ese "halo canalla y visceral que pide a gritos desgarrarse la voz en cada canción". Juventud, urgencia guitarrera y letras "potentes y sin filtros".

La apertura perfecta de este encuentro correrá a cargo de Vermú, "el proyecto que mejor sabe maridar la raíz castellanomanchega con el pop independiente contemporáneo y las atmósferas de verbena moderna".

Desde la cercanía de su tierra, los albaceteños aportan un toque de "frescura costumbrista, color y melodías magnéticas" que redondean una alineación "concebida para no dejar a nadie indiferente".

'Farcama Suena' cumple tres ediciones convirtiéndose en la punta de lanza de una estrategia de "rejuvenecimiento cultural" y un impulso generacional para Farcama.

El objetivo está claro para la organización y es "poner de relieve que la artesanía es un sector vivo, moderno y dinámico que dialoga de tú a tú con la cultura urbana y juvenil".

Esta edición, al igual que las anteriores, está organizada por Señor Medusa, agencia de eventos toledana que ha impulsado desde el año 2024 la exitosa unión entre artesanía y música. Esta agencia es referente en la organización de conciertos, como el desarrollado en la pasada edición con Amaral como cabeza de cartel, y otros conciertos punteros en la región con artistas como Leiva o el grupo Lori Meyers.

Toledo se prepara para vibrar, bailar y rugir con todas las entradas agotadas. La cuenta atrás para Farcama Suena 2026 ha comenzado: tradición, talento y puro rock and roll.