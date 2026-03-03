Los farmacéuticos de C-LM piden que la nueva ley en tramitación para el sector evite los desequilibrios territoriales

Archivo - Farmacia en C-LM - COFCAM - Archivo

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), tras analizar las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Vox a la ley del sector que está en plena tramitación, ha solicitado que el nuevo texto sea capaz de conseguir una planificación farmacéutica que "evite desequilibrios territoriales, sobreconcentraciones urbanas y decisiones que puedan poner en riesgo el equilibrio de la red existente".

Según la patronal, esta reforma es "una oportunidad para avanzar" en la consolidación de la red de farmacias regional como parte activa y reconocida del sistema sanitario.

"La futura Ley puede ser un simple ajuste técnico o convertirse en una herramienta transformadora. Nosotros apostamos por lo segundo: una farmacia en Castilla-La Mancha que sea vanguardia en servicios asistenciales, plenamente integrada y económicamente sostenible", asegura el presidente de FEFCAM, Álvaro Carmena, informa la entidad en nota de prensa.

El dirigente afirma que la actualización normativa es necesaria tanto para adaptarse a la legislación estatal "como para responder a la evolución de las necesidades sanitarias de la población".

"No podemos quedarnos atrás mientras el sistema sanitario cambia a gran velocidad. La farmacia es el primer punto de acceso sanitario en muchos municipios y debe estar plenamente integrada en la red asistencial", señala.