Farmacéuticos de C-LM reivindican en Brihuega su papel esencial en la salud y el bienestar por su Día Mundial

Brihuega acoge el acto regional del Día Mundial del Farmacéutico en Castilla-La Mancha. - COFCAM

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de San Miguel de Brihuega acoge el acto institucional regional, que organizaron el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam) junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara.

La inauguración ha corrido a cargo del consejero de Sanidad, Jesús Fernandez abrió los actos, junto a la presidenta del Consejo de Colegios farmacéuticos de Castilla-La Mancha y del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara, Concepción Sánchez, y el alcalde anfitrión, Luis Manuel Viejo.

El acto ha contado además con la participación de los presidentes provinciales de los Colegios de Farmacéuticos de la región; junto a la delegada provincial de Sanidad, Pilar Cuevas; representantes del Sescam, así como de los Colegios de Médicos, Veterinarios y Psicólogos de Guadalajara, y de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otros, según ha informado el Cofcam por nota de prensa.

Por su parte Concepción Sánchez ha considerado un honor la presencia del Consejero de Sanidad en este día e indicó como "el Día Mundial del Farmacéutico se convierte, un año más, en una oportunidad para visibilizar esa contribución y abogar por la plena integración de los farmacéuticos en las estrategias sanitarias y recordar a gobiernos, instituciones y otros agentes del sector que apostar por el farmacéutico es apostar por un futuro más saludable para todos".

Sánchez Montero ha recordado "la labor tan importante que realizan diariamente todos y cada uno de los profesionales farmacéuticos de nuestra tierra, en cada una de sus modalidades de trabajo (industria, distribución, hospitales, análisis clínicos, oficinas de farmacia, atención primaria, docencia, salud pública, Administración). Farmacéuticos que se encargan día a día de cuidar de la salud de los pacientes y velar por la calidad, la seguridad, la información veraz y el correcto uso de los medicamentos que dispensamos en nuestra Comunidad Autónoma".

Ha recordado que 9 de cada 10 farmacéuticos trabajan en farmacia comunitaria en las más de 1.267 farmacias abiertas en la región, "dando acceso equitativo a ese medicamento tan necesario para los pacientes y lo hacemos con ciencia farmacéutica, como sabemos hacerlo nosotros y dice nuestro lema de este año, con humanidad, con cercanía, confianza y accesibilidad, porque somos grandes detectores de problemas sociales, de manera que no sólo damos el apoyo sanitario que busca el paciente, tratando que tengan adherencia a los tratamientos, sino que somos esa persona de confianza que los escuchamos y les ayudamos en asuntos que, a veces, no son farmacéuticos".

La presidenta de los colegiados farmacéuticos de Castilla-La Mancha ha enviado un abrazo y ha felicitado "a todos mis compañeros por su dedicación y les animo a seguir trabajando, innovando, mejorando, con ganas y fuerza para ofrecer siempre como farmacéuticos, lo mejor de nosotros mismos, porque la farmacia castellanomanchega y española necesita y se merece ocupar el lugar adecuado en el sistema sanitario, tener un papel más activo porque nos enfrentamos a un horizonte de cronicidad y envejecimiento importante, y creo que tenemos que remar todos juntos para hacerle frente ".

LUIS MANUEL VIEJO: "GRACIAS POR ELEGIR EL MEDIO RURAL, BRIHUEGA, PARA ESTE ACTO REGIONAL"

El alcalde Luis Manuel Viejo, a quien acompañaba la concejala y farmacéutica Susana Rodríguez, ha dado las gracias y bienvenida a Brihuega, "sin duda una elección acertada por elegir el medio rural para este acto farmacéutico, porque supone poner en valor el medio rural, al igual que hace el Gobierno regional a través de su Ley contra la Despoblación".

"Por eso agradecer de nuevo a los farmacéuticos de Castilla-La Mancha por elegir este pueblo y la farmacia rural, porque una farmacia no sólo es un lugar donde te dispensan medicamentos, sino que cumple un papel fundamental y cercano, desde el conocimiento más personal de la población en cada pueblo", y ha dado las gracias a los responsables de la Consejería por su presencia, deseando que disfrutaran de esta jornada sobre un sector, como es el farmacéutico, en auge y tan necesario en el medio rural", ha declarado.

La presentadora del acto Concepción Jaraiz, secretaria del COF de Guadalajara, que ha sido sorprendida con la entrega de un ramo de flores por parte del Ayuntamiento, ha presentado la proyección del vídeo que se usará en una próxima campaña 'QR farmacias de guardia CLM con geolocalización', antes de pasar al apartado académico del acto, que consistió en dos conferencias.

La primera ha tratado sobre inteligencia artificial y farmacia: 'IA: Cómo ganarle tiempo al tiempo' a cargo del experto de La Roche Posay David Garduño, quien exploró "cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada práctica para optimizar el trabajo diario, impulsar la innovación y dedicar más tiempo a lo que realmente aporta valor: los pacientes".

Y ha abordado "la importancia de formular buenas instrucciones -o prompts- para obtener resultados útiles, fiables y adaptados a cada necesidad y veremos ejemplos prácticos de cómo integrar la IA de forma responsable y estratégica en la gestión, la comunicación y la toma de decisiones, transformando tareas complejas o repetitivas en oportunidades para trabajar con mayor agilidad y creatividad".

Tomás Muret, vocal de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ha impartido la segunda, acerca de la "Transformación en dermofarmacia, del Consejo al servicio profesional", quien expuso la evolución de la dermofarmacia comunitaria y la necesidad de avanzar desde el consejo tradicional hacia un verdadero Servicio Profesional de Dermofarmacia.

"Un modelo de atención que permita ofrecer al ciudadano una respuesta más completa, personalizada y estructurada ante sus necesidades relacionadas con la piel, aprovechando la cercanía, accesibilidad y confianza que ofrece la farmacia comunitaria", ha comentado.

Para Muret, "este servicio supone ir más allá de la recomendación de un producto dermocosmético, mediante una actuación protocolizada en la que el farmacéutico pueda valorar las necesidades de cada persona, revisar los tratamientos que utiliza, ofrecer recomendaciones adaptadas a cada situación, detectar cuándo es necesaria la derivación a otro profesional sanitario y realizar un seguimiento de la intervención. De esta forma, la dermofarmacia refuerza su vertiente asistencial y el papel del farmacéutico como profesional sanitario cercano y accesible para el cuidado de la piel".

CIERRE INSTITUCIONAL A CARGO DE CARMEN ENCINAS

Tras el cierre institucional, a cargo de la directora general de Planificación, Ordenación, Inspección Sanitaria y Farmacia de la Consejería de Sanidad, Carmen Encinas; quien, junto a la presidenta del COF de Ciudad Real, Marta Arteta, han dedicado unas palabras y han entregado una medalla de reconocimiento al secretario técnico de su COF, José María Celis, por su próxima jubilación, en un emotivo momento; y se realizó una visita guiada por Brihuega, para acabar el acto en Castilla Termal con un ágape.

El Consejo regional ha puesto en marcha también una campaña de difusión en los medios de comunicación regionales y redes sociales del COFCAM, sobre este Día Mundial, y esta noche está previsto que se iluminen una veintena de edificios emblemáticos y sedes colegiales, de toda Castilla-La Mancha, en un gesto de reconocimiento a la vocación de servicio de los miles de farmacéuticos colegiados en nuestra comunidad autónoma.