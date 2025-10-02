Fecirauto vuelve a Ciudad Real del 10 al 12 de octubre con más de 300 vehículos de ocasión y descuentos especiales

CIUDAD REAL, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Ferial de Ciudad Real volverá a acoger una nueva edición de Fecirauto, la feria del vehículo de ocasión organizada por la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), que se celebrará del 10 al 12 de octubre.

La cita, considerada como la mayor feria de vehículos usados de Castilla-La Mancha, ha sido presentada este jueves por el presidente de Fecir, Carlos Marín, quien ha avanzado que más de 300 automóviles de ocasión estarán expuestos.

Además, contará con la participación de 14 concesionarios y 9 empresas de compraventa, que ofrecerán descuentos especiales reservados únicamente para los visitantes del evento.

Según Marín, en cada edición se supera el 50% de ventas directas durante la feria, a lo que se suma un 30% adicional que se materializa posteriormente en los propios concesionarios, por lo que espera que la cita de este año continúe con estas cifras.

El presidente de Fecir ha subrayado que este tipo de encuentros se celebran en un contexto de crecimiento del mercado de ocasión.

En Castilla-La Mancha, las ventas han alcanzado en el primer semestre del año las 69.800 unidades, con un incremento del 4,8% respecto a 2023, y en junio se registraron 11.233 operaciones, un 16% más que en el mismo mes del año anterior.

Para Marín los vehículos seminuevos siguen siendo los grandes protagonistas. En julio, los turismos de menos de un año de antigüedad crecieron un 16%, mientras que los comprendidos entre uno y tres años lo hicieron en un 15,7%.

En Fecirauto, además de la oferta de automóviles de todas las marcas y servicios de financiación, los visitantes encontrarán actividades paralelas como la zona de food trucks y un espacio dedicado a camiones, con las últimas novedades de Iveco y Mercedes.

La feria contará de nuevo con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Impefe y entidades financieras como Globalcaja y Eurocaja Rural.

Desde la organización se ha insistido en que la feria es una oportunidad para que los compradores encuentren en un único espacio diferentes modelos, comparen calidades y precios y adquieran su vehículo con la garantía de los profesionales del sector.